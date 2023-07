Gds – Ha parlato Lukaku, il Gran Maestro dell’Ordine dei bugiardi. Spieghi perché…

"Non per spiegare al mondo nerazzurro perché non ha risposto per due giorni ai dirigenti dell’Inter che avevano chiuso l’accordo con il Chelsea, come concordato con lui stesso. Non per far capire ai tifosi perché mentre diceva che voleva giocare solo con l’Inter si offriva ai due club rivali: prima al Milan e poi alla Juve in un gioco quasi perverso. No, Lukaku ha scelto una frase ad effetto: «Quando l’odio non funziona, cominciano a dire bugie»".