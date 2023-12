A Lykogiannis risponde Piccoli su rigore al 100′: Lecce-Bologna finisce 1-1

Un pareggio che sa di sconfitta per la squadra di Thiago Motta, che manca l'aggancio al Napoli per una disattenzione nel finale

Al Bologna non basta un golazo su punizione di Lykogiannis al 68' per sbancare il Via del Mare. Al 99', infatti, Piccoli segna su rigore per fallo di Calafiori sul portiere Falcone, salito per l'ultimo assalto dei salentini. La squadra di Thiago Motta manca l'aggancio al Napoli quarto in classifica, restando a -2 da Osimhen e compagni.