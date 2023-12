Napoli, un paio di dubbi per Mazzarri: in difesa pronta una mossa a sorpresa

L'edizione odierna de il Mattino riporta le ultime di formazione in casa Napoli in vista dell'incrocio di questa sera contro l'Inter. Ritorna dal 1' Osimhen, che sta ritrovando la condizione dopo l'infortunio mentre Zielinski è destinato a partire titolare nonostante una botta subita nel secondo tempo contro il Real Madrid. "Stringerà i denti, nel caso, ma tocca a lui. A meno che stamane non accusi ancora il dolore che ieri era quasi sparito. In quel caso, giocherebbe Elmas", spiega il quotidiano che poi elenca i dubbi:

"I dubbi sono là dove le cose non girano per il meglio, ovvero in difesa. Anche Zanoli ieri non si è allenato per una lombalgia. E tradotto, vuol dire che tra i terzini in rosa resta solo Di Lorenzo. Ecco quindi che le cose da cambiare non possono che essere poche. E su tutte il ritorno di Ostigard al posto del deludente Natan. Ma il brasiliano preso dal Bragantino questa estate col compito di prendere il posto di Kim potrebbe essere spostato a sinistra al posto di Juan Jesus, che è quello che appare tra i più stanchi", commenta il Mattino che infine chiosa sul portiere: