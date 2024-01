M. Motta: “Scudetto? Lotta Juve-Inter avvincente. Sul futuro di Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Marco Motta, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Quest'anno vedo una lotta avvincente fra Juve ed Inter. Un campionato aperto che regala grande divertimento. L'Inter sta facendo molto bene anche con la vittoria della Supercoppa. Ha una partita da recuperare che però non è semplice. Sicuramente andare davanti come ha fatto ora la Juve dal punto di vista psicologico può incidere. Però fino ad un certo punto: quando si va in campo, ci si va per fare la propria partita e per portare a casa i tre punti, non si pensa troppo a queste cose, soprattutto quando non si ha lo stesso numero di partite. Sarà un vantaggio fino ad un certo punto".