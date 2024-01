Djalo: “L’Inter? Ho fatto bene a firmare per la Juventus. Vogliamo vincere”

Il difensore portoghese, nuovo calciatore bianconero, si è presentato in conferenza stampa: "Darò tutto per la squadra"

Tiago Djalo, nuovo difensore della Juventus, si è presentato in conferenza stampa: "Sono molto contento di essere qua e mi sto trovando bene. La squadra ha qualità, l'allenatore è molto forte e penso di poter imparare molto con lui. Ho già parlato con Allegri, che mi ha spiegato il modo di giocare, e pure con Danilo e Alex Sandro. Il campionato italiano è diverso da quello francese, che ho vinto con il Lilla. Sto bene, il ginocchio lo sento ok. Posso giocare a sinistra, a destra o in mezzo: darò tutto per la squadra. Convocazione per l'Empoli? Ho bisogno di un po' di tempo, deciderà l'allenatore: io sono tranquillissimo e aspetterò. Il paragone con Tomori? Siamo differenti, il mio modello è Lilian Thuram".