Cds – Macedonia-Italia, pagelle dei nerazzurri: Barella trattore. Dimarco 5,5

Barella 6: "Va come sa, stavolta come un trattore, e qualcosa a quelli come lui le buche tolgono, mai la vivacità, che però è sufficiente per rompere gli argini della banalità, per ispirare la «catena» di destra e fare in modo che con la sua traversa si vada fuori dall’incubo. Ma è soltanto una gioia passeggera, perché la partita esplode e non c’è neanche la possibilità di godersela come meriterebbe la fatica di andare su e giù".