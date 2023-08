Aggredì una donna: Maddison (ex Bolton e Hull City) condannato a 20 mesi di carcere

Il giocatore è stato condannato a 20 mesi di carcere per l'aggressione a una donna avvenuta a settembre del 2022

Il Darlington FC, che ha firmato Maddison nel 2022, ha affermato di avere "tolleranza zero" nei confronti di comportamenti lesivi. Il club ha dichiarato che il suo contratto è stato risolto di comune accordo dopo una "indagine disciplinare immediata" avviata subito dopo la notizia dell'attacco. Un portavoce del club ha dichiarato: "Il Darlington FC è un club di proprietà dei tifosi e non tollera discriminazioni, violenze o comportamenti offensivi". Maddison in passato ha indossato anche le maglie di Bolton e Hull City.