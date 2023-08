Inter, contatti continui con l’Arsenal: pronti 35 mln. E Balogun si vede già nerazzurro

"La traccia che porta a Balogun è seguita con decisione e, via intermediari, i nerazzurri hanno contatti costanti con il Nord di Londra: anche ieri i telefoni sono squillati. Sanno che l’americano, che l’anno scorso ha strabiliato al Reims segnando 22 reti in totale, si vede già in nerazzurro e lo ha ripetuto allo staff dei Gunners che, tra l’altro, non conta su di lui per la nuova stagione. Questa preferenza del giocatore ha un peso, come in ogni trattativa, anche se arriverà il momento di fare il conto dei soldi. Il Monaco, che ha visto da vicino l’americano in Ligue 1, ha offerto 30 milioni sentendosi dire di no perché la richiesta è dieci di più", scrive La Gazzetta dello Sport.