Maglia Germania col 44 ricorda le SS: Adidas blocca la vendita

Le Schutzstaffel (SS), organizzazione paramilitare del Terzo Reich di Adolf Hitler, avevano infatti il compito di portare avanti il genocidio industrializzato degli ebrei in tutta Europa, ed erano dunque alla base dell'Olocausto. Un portavoce dell'Adidas, Oliver Brüggen, ha negato che la somiglianza del kit con i simboli nazisti fosse intenzionale. "Noi come azienda ci impegniamo a opporci alla xenofobia, all'antisemitismo, alla violenza e all'odio in ogni forma - ha affermato - Bloccheremo la personalizzazione delle maglie."