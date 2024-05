Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Marino Magrin, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Thiago Motta: "Thiago Motta è un allenatore che ha fatto bene a Bologna ed è molto chiacchierato, ha giocato a grandi livelli e conosce il significato di stare in una grande società. A me andrebbe bene, nella maniera più assoluta, perché sarebbe la persona giusta per riaprire un ciclo come Conte o Allegri".