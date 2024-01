Maifredi: “Scudetto? Speriamo che l’Inter non affossi il campionato, è la più forte”

Juve, Allegri quest'anno con tanti problemi è a soli due punti dalla vetta:

"E' chiaro che un allenatore quando arriva in A si dimostra di essere di valore, poi lui ha vinto tanto. Ci sono allenatori che piacciono e altri meno. Lui non mi piace troppo, non credo che il corto muso sia una qualità. Lui ha a disposizione su 30 giocatori 20 titolari nelle proprie nazionali, non ha una squadra scarsa. Ha abbassato le aspettative e parla solo di quarto posto. La Juve da sempre deve concorrere per vincere, non può arrivare seconda".