Jacobelli: “Juventus, Pirlo a rischio. Se perdesse contro il Napoli…”

Ai microfoni di Tutti Convocati, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha fatto il punto sul difficile momento in casa Juventus , tagliata fuori dalla lotta scudetto:

"Il calcio è davvero beffardo. Se il 4 ottobre si fosse disputata Juve-Napoli si sarebbe disputata in altre condizioni di classifica. Invece mercoledì potrebbe esserci in ballo la panchina di Pirlo. Pirlo a rischio? L'incontro tra Agnelli e Allegri è significativo. Il destino di Pirlo si deciderà sulla base della classifica finale. Qualificarsi alla Champions conta, a maggior ragione con oltre 100 milioni di passivo. In caso di brutto risultato mercoledì, la sua posizione potrebbe cambiare velocemente".