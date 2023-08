VIDEO / Malaga, dal mercato nessun acquisto: la singolare protesta dei tifosi

Fin qui il club che milita in terza divisione non ha completato nessun acquisto. La protesta dei tifosi

Il calciomercato può far sognare e regalare emozioni ai tifosi, ma non sempre così. Ne sanno qualcosa i tifosi del Malaga che in passato hanno visto giocare per la loro squadra giocatori del calibro di Santi Cazorla, Van Nistelrooy, Isco e tanti altri. Adesso il rischio è di non vedere nessun volto nuovo in questa sessione di mercato.