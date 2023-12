Maldini: “Messi? Quando leggevo potesse andare all’Inter dicevo…”

Le parole dell'ex rossonero: "Un giocatore come Messi è uno spettacolo per tutti. Noi ci abbiamo provato per dieci giorni, poi abbiamo capito che non era possibile"

Intervenuto ai microfoni del podcast di Giacomo Poretti "Poretcast", Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha risposto così alla domanda su quale giocatore avrebbe voluto portare nella sua squadra: "Ormai è troppo tardi ma un giocatore come Messi è uno spettacolo per tutti. Quando leggevo che potevo andare all'Inter dicevo "no, cacchio". Noi ci abbiamo provato per dieci giorni, poi abbiamo capito che non era possibile".