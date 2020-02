Maldini: “Una vittoria ci porterebbe al sesto posto. È ora di vincere con le prime quattro…”

Alle 20.45 a San Siro va in scena il derby tra Inter e Milan. Prima della sfida, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il dirigente del Milan Paolo Maldini:

“Se dovessimo vincere saremmo al sesto posto, in Europa League. Il resto della stagione potrebbe avere aspettative più rosee. Sarebbe ora di vincere con quelle che arrivano nelle prime 4. Ibra sta bene, alla sua età si conosce, il suo utilizzo è stato programmato con i suoi feedback, è in campo. Io e Boban siamo qua da luglio 2019, il Milan è sei anni che non va in Champions. Un programma si fa a medio termine. Noi saremo responsabili di quello che fa la squadra. Nei miei primi due anni nelle partite importanti mi sentivo benissimo, ma non rendevo al massimo. Poi speravo con gli anni di giocare queste partite. Ibra è un campione perché vive la sua professione da campione. Ci fa accelerare il processo di maturazione dei nostri giovani”.