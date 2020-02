Libero – Al Milan serviranno almeno undici Ibra per battere l’Inter: l’arma di Conte è…

“Zlatan Ibrahimovic da solo non basterà al Milan per vincere il derby: se serviranno almeno undici“. È lo svedese la speranza del Milan di Stefano Pioli per battere l’Inter: sarà fondamentale per annullare i 19 punti di distanza in classifica dal punto di vista tecnico e morale.

Un derby tra due personaggi profondamente diversi, Antonio Conte e Stefano Pioli. Libero spiega che entrambi punteranno sul predominio del centrocampo con Calhanoglu da una parte ed Eriksen dall’altra nel ruolo di trequartisti. Per il tecnico dell’Inter l’arma per spaccare la partita sarà Alexis Sanchez.