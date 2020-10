Le rivali – Milan, Maldini: “Inter squadra più forte del campionato, ma ci sentiamo vicini”

Sarà una partita tosta, dura, lottata fino all’ultimo. Il Milan non vince un derby praticamente da cinque anni e proverà a tornare alla vittoria quest’oggi, cercando di sbarrare la strada all’Inter nella corsa verso lo scudetto. Intervenuto a Sky Sport prima del fischio d’inizio, Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, ha presentato così il match:

“Cosa chiediamo a questo derby? La nostra storia recente parte dal post lockdown, vogliamo continuare su questa strada. Abbiamo già dimostrato di poter affrontare squadre superiori a noi. Ci aspettiamo di continuare con coraggio. L’Inter? Ha la rosa più completa del campionato ed è la favorita per lo scudetto. E’ una squadra solida, forte, sotto tutti i punti di vista. Donnarumma? Stiamo affrontando la questione, cercando di avere la testa su campionato e coppe. Abbiamo dato stabilità al lavoro fatto da allenatore e giocatori. Non siamo la squadra migliore del campionato, ma siamo squadra. Ed è questa la cosa che ci contraddistingue maggiormente in questo momento. Il gap con l’Inter? La scorsa è stata una stagione strada. Due anni fa siamo arrivati a un punto, l’anno scorso a 20. Ora ci sentiamo più vicini a Inter. Juventus, Napoli, Atalanta. E’ una convinzione che abbiamo e che è supportata dalle belle partite che abbiamo fatto“.

(Fonte: Sky Sport)