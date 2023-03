Malta-Italia 0-2, CorSport rimanda Darmian: “Non incanta. Attacca sulla destra ma…”

Matteo Darmian è tornato in Nazionale dopo cinque anni dall'ultima volta: il CorSport gli ha dato 5,5 in pagella

Dopo cinque anni e mezzo - ultima presenza in Italia-Svezia nel ritorno dei playoff per l'accesso ai Mondiali di Russia 2018 - Matteo Darmian è tornato a vestire la maglia della Nazionale.

L'esterno classe 1989 dell'Inter, che recentemente ha rinnovato il suo contratto con i nerazzurri, è subentrato all'intervallo e disputato tutto il secondo tempo contro Malta, nel secondo match del girone di qualificazione ad Euro 2024. Il Corriere dello Sport, però, non gli ha dato una sufficienza ma un 5,5: "Torna in Nazionale per cancellare una delle più brutte serate della storia del nostro calcio: era in campo sei anni fa a San Siro contro la Svezia. Il suo ritorno però non incanta, prova qualche volta ad attaccare a destra senza alcun risultato".