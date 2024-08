Su Skysport Walter Zenga è stato chiamato a mandare un messaggio all'ex compagno per questo momento di lutto e l'ex portiere nerazzurro ha detto: «Abbiamo aspettato questa sera perché lo Zio ha pubblicato in queste ore la notizia della perdita della mamma. Lui per me è un amico, è stato un compagno ed è un fratello. Ha avuto la capacità di fare in modo che tutti gli vogliano bene e per lui in questo momento - un momento brutto perché ha perso la mamma a cui era legatissimo, aveva perso il papà da giovane e il padre non l'aveva mai visto giocare - ha tutta la nostra vicinanza. Scusatemi se non trovo le parole perché per me è come se fosse un fratello».