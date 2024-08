Siparietto tra i due ex calciatori negli studi di Skysport, con l'ex Lazio che sembrava si stesse riferendo in qualche modo all'Inter

Tra gli argomenti della serata, al Club, si è parlato di Federico Chiesa, della situazione in cui si ritrova alla Juventus, fuori rosa perché non appartiene al progetto tecnico disegnato da Thiago Motta, neo allenatore bianconero. Ne hanno parlato in particolare Bergomi e Di Canio. L'ex capitano nerazzurro ha sottolineato come sia incredibile la situazione del giocatore: «È clamoroso, fino a che ce l'hai gioca, ma proprio non lo vogliono, non si allena più con la squadra, era successa la stessa cosa con Bonucci», ha sottolineato.