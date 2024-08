Tra gli opinionisti di Skysport, Walter Zenga ha avuto modo di Eriksson, scomparso in seguito ad una malattia quest'oggi. «Due cose mi ha insegnato: non l'ho mai sentito urlare in due anni o arrabbiarsi. Ha gestito in maniera perfetta gli stranieri che c'erano in squadra allora quindi la gestione dei giocatori. Al secondo anno restai fermo per infortunio cinque mesi e restai con lui a vedere gli allenamenti e lui mi spiegava le cose», ha detto l'ex portiere dell'Inter sul suo allenatore ai tempi della Samp.