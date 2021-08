Sky – Mercato, Manaj torna in Serie A: lo Spezia sta definendo l’accordo col Barça

L'attaccante potrebbe tornare a giocare in Italia dopo l'esperienza nella Primavera nerazzurra

Rey Manaj potrebbe tornare in Italia. A Skysport, Gianluca Di Marzio ha spiegato che il giocatore del Barcellona B potrebbe trasferirsi allo Spezia. Il club ligure starebbe chiudendo per l'attaccante.

"11 gol fatti col Barça lo Spezia lo considera un attaccante che possa completare l'attacco in attesa di definire anche l'operazione per Destro", ha sottolineato il giornalista nella puntata di 'Calciomercato l'Originale'. Nelle scorse ore in Spagna avevano parlato della possibilità di trasferirsi in Serie A, ma al Sassuolo.