Manchester City, UFFICIALE: un ex Inter per Guardiola, dal Chelsea ecco Kovacic

Queste le sue prime parole da calciatore dei Citizens: "Questo trasferimento è fantastico per me e non vedo l’ora di iniziare con il City. Tutti coloro che hanno visto questa squadra gestita da Guardiola sanno quanto il City sia forte. Per me, questo club è il più forte al mondo. Si vede dai trofei che hanno vinto ma anche dal tipo di calcio che giocano, il migliore. Arrivare qui è il sogno per ogni calciatore. Ho ancora tanto da migliorare e imparare ma grazie a Guardiola diventerò un giocatore migliore. Il mio piano è ora riposarmi per qualche settimana prima di tornare a Manchester e prepararmi per la nuova stagione. Voglio aiutare il club a rimanere al top e vincere altri trofei".