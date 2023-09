L’Arabia Saudita di Mancini perde tre a uno contro il Costa Rica di Vivas

Un ex Inter contro un ex Inter. L'Arabia Saudita di Mancini contro il Costa Rica di Nelson Vivas. E ad avere la peggio è stato l'ex ct dell'Italia: 3-1 il risultato finale per un esordio tutto in salita dopo l'addio alla panchina dell'Italia. Criticatissimo per i tempi con cui ha annunciato l'addio agli Azzurri e di seguito l'approdo milionario nella Nazionale araba.