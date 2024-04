Mancini e l’esultanza post derby: arriva la multa del giudice sportivo

La decisione arriva "per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria"

È arrivata la decisione del giudice sportivo sull'esultanza di Mancini , dopo la vittoria nel derby con la Lazio, che aveva sventolato la bandiera biancoceleste con sopra un ratto. Il giocatore aveva anche chiesto scusa sui social per aver esagerato. Per lui niente squalifica ma un'ammenda.

"Il Giudice Sportivo, ricevuta dalla Procura federale la documentazione richiesta da questo Giudice con C.U. n. 206 pubblicato in data odierna, comprensivamente degli atti dell'indagine aperta d'ufficio sugli eventi del post-gara e in particolare relativi al comportamento del calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma) delibera di sanzionare il giocatore con 5mila euro d'ammenda per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva", si legge nel comunicato ufficiale della Lega Calcio.