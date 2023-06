"Credo si debba iniziare a parlare del calcio di Simone Inzaghi: quello di Guardiola è perfetto, al settimo anno di Manchester City non si intravedono difetti in questa squadra. Al secondo anno di Simone Inzaghi all'Inter vedo un calcio che può dare fastidio a quello di Guardiola: se ne parla poco ma negli ultimi due mesi l'Inter ha giocato in maniera interessante. Se devo scommettere su una squadra, faccio fatica a scommettere sull'Inter ma so che l'Inter, pur non avendo tante chance, ha caratteristiche di gioco che possono dare fastidio al City. Vado a Istanbul non per fare la vittima sacrificale ma per provare a portare a casa la Coppa"