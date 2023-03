Retegui-Pessina, l’Italia ritrova la vittoria: Malta ko, 0-2 il risultato finale

Qualificazioni per Euro 2024, gli Azzurri di Mancini si impongono grazie alle due reti segnate nel primo tempo

Torna a vincere l'Italia di Roberto Mancini, che conquista i primi 3 punti nelle gare di qualificazione per Euro 2024. Gli Azzurri si impongono a Malta con il punteggio di 0-2: decisive le reti segnate nel primo tempo da Retegui (al secondo centro in due partite) e da Pessina. Nella ripresa spazo anche per l'interista Darmian, entrato al posto di Di Lorenzo.