Le parole di Gianluca Mancini ai microfoni di Sky Sport dopo il KO per 4-2 contro l'Inter all'Olimpico

"Davanti avevamo la squadra più forte del campionato. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, eravamo in vantaggio all'intervallo. Dobbiamo recriminare sui primi 10'/15' del secondo tempo. I dettagli nei big-match fanno la differenza, se lasci dieci minuti o un quarto d'ora ad una squadra come l'Inter ti fanno male. Anche dopo il gol del 3-2 c'è stata una reazione, abbiamo avuto un'occasione con Lukaku che stava per saltare Sommer. Il pareggio poteva essere giusto, l'Inter ha fatto una grande partita. Il risultato è pesante e ci fa arrabbiare, potevamo fare qualche punto"