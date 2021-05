Scudetto Samp, Mancini: “Inter KO il 5 maggio? Data no per i nerazzurri, quest’anno…”

Nel maggio del 1990 la Sampdoria vinse lo Scudetto: Roberto Mancini ha raccontato i suoi ricordi di quel titolo vinto

«Tempi diversi: 30 anni fa non si pensava ai multimiliardari, ad uno straniero padrone di club. C’erano grandi uomini d’azienda. Andava di moda il nostro calcio, un campionato con i migliori stranieri che volevano venire in Italia, stadi pieni, tutti ci ammiravano. Mi spiace non sia più così».

«Davvero 5 maggio? Non lo ricordavo. Per l’Inter una data “no”, non gliene va bene una: quest’anno lo evita. Pagliuca ci salvò la pelle come tante volte: parò un rigore a Matthaus».