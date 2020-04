Mancini: “Europeo? Siamo fiduciosi, ce la giocheremo. Zaniolo? Lo avevamo seguito durante…”

Roberto Mancini è stato l’ospite della diretta Instagram organizzata da Christian Vieri. Il c.t. ha risposto alle curiosità dell’ex attaccante nerazzurro e l’argomento principale è stato quello relativo alla Nazionale: “Quello che era successo prima della Russia era difficile da digerire, ma ci sono delle volte in cui le cose vanno male. Per noi non andare al mondiale è stato un momento difficile. Sono stati bravi i ragazzi che hanno creduto di poter fare qualcosa di diverso. Il fatto di aver vinto tante partite credo sia stata una bella cosa. Per vincere devi avere qualità di gioco, una buona mentalità ed è quello che siamo riusciti a costruire nell’ultimo anno. Zaniolo? Lo avevamo seguito durante l’Europeo U19 e si vedeva che aveva qualità. Poi lo abbiamo chiamato e si vedeva che aveva personalità e forza per l’età che aveva. Poi la Roma gli ha dato la possibilità di giocare e sono stati bravi. Speriamo di arrivare all’Europeo con tutti i giocatori che stanno bene. La squadra più forte dell’Italia? La Francia è campione del mondo, ha una squadra forte. Poi c’è l’Olanda che sta ricostruendo, il Belgio, la Germania che sta ricostruendo. Credo che sarà un Europeo bello, noi ce la giocheremo, siamo fiduciosi. La Francia in questo momento è più forte di noi”.