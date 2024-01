Mandarini (Cds): “Rilancio di De Laurentiis per Zielinski, la situazione. Samardzic? Anche l’Inter…”

Intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato del futuro di Zielinski e della trattativa del Napoli per Samardzic. "L'Inter ci ha provato per Zielinski, De Laurentiis ha rilanciato con un'offerta da 4.8 mln per un anno solo. Osimhen ha prolungato di un solo anno rispetto alla scadenza, ma Zielinski è già un parametro zero. Il rilancio di De Laurentiis è l'ultima mossa perché s'è reso conto che non c'è molto da fare anche per l'inserimento dell'Inter che si è mosso in tempo. C'è stata anche la possibilità Juve".