E' arrivata la risposta di Thomas Zilliacusal mandato d'arresto emanato a Singapore nei suoi confronti nella giornata di ieri. L'imprenditore finlandese ha affettato come non abbia potuto raggiungere la città per prendere parte al procedimento penale che lo vede coinvolto come ex proprietario della della società Yuuzoo, per presunte false dichiarazioni nel bilancio fra il 2015 e il 2016 a causa delle sue condizioni di salute.