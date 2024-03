"Con coach Marcolini attuiamo lo schema dell’Inter, quindi quest’anno ci sono tanti ottimi spunti che sono sotto gli occhi di tutti e in tanti li seguiamo. Dai braccetti che giocano e vanno, si trovano in area avversaria, lo stesso centrale, i quinti sono sempre alti e palleggiano coi giocatori di qualità a metà campo. Sicuramente è tra le prime tre a livello di calcio espresso in Europa in questo momento".