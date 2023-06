Mandorlini: “L’Inter se la giocherà. Le ripartenze saranno importanti”

Presente negli studi di Sport Italia, Andrea Mandorlini ha detto la sua sulla finale di Champions League tra Manchester City-Inter . "Vedo tanta convinzione nella squadra, l'Inter se la giocherà. In una partita seca tutto può succedere, le qualità tecniche di questa squadra l'ha dimostrato. Il City ha qualcosa in più, ma l'Inter se la giocherà. Concederà un po' di campo per avere campo per attaccare".

"Subirà un po', però le ripartenze saranno importanti. L'Inter come mentalità attaccherà. Non farà una gara di pressione alta, non è nelle corde della squadra. Ha giocatori con gamba che attaccano gli spazi. Non credo che si possa cambiare l'atteggiamento di una squadra in una partita così importante. Di là c'è il City, ma di qua c'è l''Inter, non scherziamo. Chi sarà più bravo in fase difensiva abbia più probabilità di vincere".