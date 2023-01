Mandorlini: “Inter, persi punti per strada tra infortuni e difesa non perfetta”

Ex calciatore dell'Inter, ex allenatore del Verona: quella di questa sera a San Siro sarà una sfida particolare per Andrea Mandorlini. Intervistato da L'Arena ha analizzato così la partita: "Ho avuto la fortuna di indossare la maglia della squadra per la quale facevo il tifo da bambino e di vincere. I tifosi mi hanno sempre riconosciuto questo, come del resto a Verona da allenatore. Anni splendidi. [...] L'Inter ha perso dei punti per strada. Infortuni e difesa non perfetta. Chiaro che rimane favorito sul Verona ma i gialloblù ho visto che hanno cambiato atteggiamento".