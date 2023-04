Mandorlini: “A Lautaro e Dzeko manca serenità. Inter, col Benfica non è finita. Inzaghi…”

Mandorlini ha parlato a Sportitalia: "L'Inter non ha mai pensato di cambiare Inzaghi prima del Benfica. E ora..."

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Andrea Mandorlini, allenatore ed ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della vittoria dei nerazzurri contro il Benfica:

"Non mi ha stupito. Sono molto contento, ci sono momenti e momenti nel corso delle stagioni. Ce ne sono stati di negativi per quanto riguarda il risultato, ma l'Inter ha creato sempre tantissime occasioni da gol. Sono stati gli errori sottoporta a determinare il periodo poco fortunato. L'altra sera ci sono stati pochi errori e un atteggiamento perfetto della squadra. Bisogna avere sempre questa pazienza".

Meriti dell'Inter — "Sinceramente anche io ho avuto l'impressione che il Benfica non fosse una squadra di alto livello, ma sono quelle impressioni che lasciano un po' il tempo che trovano. Perché davanti aveva un'Inter concentrata che non ha concesso niente. Un paio di situazioni pericolose le ha create: nel ritorno bisognerà stare attenti, perché poi basta poco perché si rimetta tutto in discussione, non è ancora finita".

Inzaghi era a rischio prima di Benfica-Inter — "Credo che fossero più discorsi dei media. Credo che la società non abbia mai pensato di cambiarlo prima del Benfica. Giusto pretendere sempre di più, ma credo che molto sia dipeso dalla poca fortuna sottoporta in tante partite come dicevo e che non si volesse arrivare a tanto. Critiche? Fa parte del gioco delle parti. A volte si dicono delle cose per aumentare la pressione, purtroppo anche questo è il calcio italiano. Si vive molto delle notizie. Ma credo che la società abbia sempre saputo quali sono le capacità di Simone e gli obiettivi stagionali. Ora bisogna chiudere il cerchio e vedere quello che sarà".

Attacco Inter — "Lukaku ha avuto l'episodio del rigore ed è stato bravo a sfruttarlo: non è mai facile segnarli, soprattutto in quel momento. Ma lui di gol facili ne ha sbagliati tanti ultimamente. Fa piacere vedere quando gli attaccanti si ritrovano e parlo anche di Correa che sta rientrando a pieno regime. Insomma l'Inter è in buone mani davanti. Anche Lautaro ha fatto abbastanza bene, pure se gli è mancato il gol che per gli attaccanti è vitale. Si vede che a lui e Dzeko gli manca la via della rete, senza la quale perdono un po' di serenità".