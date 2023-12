Manicone: “Inter la squadra da battere. Lautaro fenomeno, Thuram sorpresa”

Intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto, Antonio Manicone, ex calciatore oggi vice ct dell'Iran, ha parlato così in vista di Udinese-Inter del prossimo weekend: "Direi che per fare punti a Milano l’Udinese dovrebbe giocare al 110% delle proprie possibilità e l’Inter al 60% delle sue. L’Inter è la squadra da battere, la favorita per lo scudetto, e lo sta dimostrando attraverso alcuni dati importanti. Ad esempio, se togliamo i tre goal presi dal Benfica, la difesa nera azzurra è ermetica. Il carattere poi, è stato dimostrato anche agli Lisbona, dove stava rovesciando il risultato e per poco non la vinceva. Subito dopo è andata poi a vincere a Napoli. Lautaro è un fenomeno, ma la vera sorpresa è Tura, dietro la crescita del quale credo ci sia la mano di Simone Inzaghi che aveva già fatto crescere immobile alla Lazio".