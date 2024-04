Manna dalla Juve al Napoli. GdS: “Stregò anche Marotta e l’Inter…”

A Napoli arriverà come direttore sportivo Giovanni Manna, il braccio destro di Giuntoli alla Juventus. In questi giorni si sta parlando tanto di lui che dopo aver fatto la sua scalata nel club bianconero è pronto all'esperienza in azzurro. Il nuovo uomo mercato di De Laurentiis ha sfiorato anche l'Inter da quanto scrive La Gazzetta dello Sport in un articolo a lui dedicato.