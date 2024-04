Ancora una volta è entrato ed ha segnato. Alexis Sanchez di reti in questa stagione ne ha fatti tre, l'ultima contro l'Empoli. Ne aveva segnato uno decisivo, nella finale di Supercoppa contro la Juventus, al 120esimo e quando gli avevano chiesto della sua capacità di incidere aveva risposto senza battere ciglio: "Eh amico, i campioni sono così". E quello è diventato ormai una specie di mantra, un marchio di fabbrica. Lui ci ride su e pure i suoi compagni come aveva fatto di recente Mkhitaryan nel podcast con Ranocchia.

E quel momento l'Inter, sui social, lo ha condiviso per riproporre il gol contro la formazione toscana del lunedì di Pasquetta. "Come potremmo non essere d'accordo", scrive il club nerazzurro riferendosi proprio a quella frase e riproponendo la rete del Nino che poggia in porta il suggerimento che gli era arrivato da Dumfries, pure lui entrato dalla panchina.