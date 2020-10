Marani: “Da oggi ho qualche dubbio sull’Inter: troppi gol presi. Ora in fretta deve…”

L’Inter è pronta per vincere lo scudetto? Matteo Marani ha qualche dubbio. Negli studi di Sky Sport dopo il derby perso dai nerazzurri contro il Milan, il giornalista ha analizzato così il match di San Siro:

“Il Milan ha vinto nei duelli, l’Inter era molto stanca. I nerazzurri hanno dei limiti dietro, va in difficoltà. Messa in confronto con la Juventus, è inferiore. Pensavo che con de Vrij stasera sarebbe andata meglio, ma anche lui ha fatto fatica. Lautaro e Lukaku hanno fatto una grande partita, ma non è bastato. Stasera mi porto qualche dubbio in più sull’Inter: otto gol subiti in quattro partite non sono numeri di una squadra pronta per lottare per lo scudetto. Le difficoltà in difesa dell’Inter si erano già viste contro la Fiorentina. Forse, sulla sinistra è meglio Young di Perisic. Otto gol presi sono troppi, bisogna trovare un rimedio anche in fretta. E’ vero che c’erano mille attenuanti, ma il Milan non ha rubato niente“.

(Fonte: Sky Sport)