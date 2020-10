Marani: “L’Inter gioca meglio quando ha Barella. Adesso mi aspetto di più da Vidal”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha parlato del momento dell’Inter dopo la vittoria col Genoa e alla vigilia della sfida di Champions con lo Shakthar:

“Non è passato tanto da quei 5 gol fatti agli ucraini dall’Inter, ma in senso agonistico. Nel secondo tempo col Genoa si sono rivisti scampoli di Inter con il centrocampo che lui predilige. Ho l’impressione che per come è abituata a giocare giochi meglio quando ha Barella. Gagliardini è stato spesso sottovalutato, ma è stato prezioso in Germania nel finale della scorsa stagione. Barella è insostituibile, l’Inter se ne deve un po’ infischiare del fraseggio e del possesso palla. Il numero dei tiri col Genoa nel primo tempo è stato zero, nel secondo tempo ha tirato e ha fatto gol. Ho rivisto la migliore Inter e mi auguro di rivederla anche con lo Shakhtar. Mi aspetto di più da Vidal, l’Inter ha bisogno di centrocampisti che entrino e portino forza là dentro in area. Ha Barella e Hakimi in questo momento come egernizzanti. Ora l’Inter è ancora alla ricerca di equilibrio, è stata anche colpita dal Covid e per la prima volta col Genoa ha fatto cambi che cambiano la partita. Importante vincere a Genova, non era scontato, la Juve non ha vinto col Verona”.