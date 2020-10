Marchegiani: “Eriksen non è migliore di Barella. All’Inter ora c’è la sensazione…”

Christian Eriksen non merita di giocare rispetto ad altri giocatori che, al momento, stanno rendendo maggiormente nell’Inter. Ne è convinto Luca Marchegiani che, intervenuto nel Club di Sky Sport, ha dichiarato:

“Nell’Inter c’è la sensazione di avere una squadra, se non più forte delle altre, almeno al livello delle migliore. La squadra ha anche capito che le partite si vincono in 90′. Eriksen? Non è migliore di Barella. Se non lo è perché non sente la fiducia, non lo so, ma in questo momento, se devo scegliere tra lui e Barella, il secondo ha un rendimento migliore“.

(Fonte: Sky Sport)