Marani: “Nel secondo tempo abbiamo rivisto l’Inter. Barella ha fatto la differenza. Ranocchia…”

Al termine di Genoa-Inter, Matteo Marani ha commentato la vittoria della squadra di Antonio Conte. Il giornalista ha elogiato Nicolò Barella, determinante il suo ingresso in campo per i nerazzurri: “Nel secondo tempo abbiamo rivisto l’Inter, è stata la cosa più vicina che ho visto dell’Inter che ho in testa da tempo in questa stagione, ovviamente quando è entrato Barella. È stato quel cambio che ha cambiato e ha fatto la differenza. Non metto in discussione Eriksen che è un grandissimo giocatore, però ragiono sulla funzionalità di Eriksen. Ranocchia? La difesa dell’Inter non prende gol dopo 5 partite e c’è anche merito di questo ragazzo che troppe volte è stato criticato. Si è rivisto qualcosa di bello oggi dell’Inter“.

(Sky Sport)