Marani: “L’Inter sta gettando le basi per vincere, ma deve iniziare ad alzare trofei”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Matteo Marani ha fatto il punto sull’Inter di Antonio Conte in vista della ripresa del campionato, che vedrà i nerazzurri impegnati contro la Sampdoria a San Siro, nel tentativo di accorciare su Juventus e Lazio nella lotta scudetto. Ecco le sue parole:

“L’Inter vista in Coppa Italia non mi è dispiaciuta per niente. E’ stata una buona Inter, scesa dopo il gol subito. Deve sfruttare la gara contro la Sampdoria, che sarà complicata. I nerazzurri non hanno troppe possibilità di rientrare nella lotta scudetto, ma hanno un calendario molto favorevole. Potrebbero eventualmente sfruttare le difficoltà della Juventus e lo scontro diretto contro la Lazio. Credo che si stia costruendo in modo vincente. Il problema è che deve iniziare a vincere qualcosa. Ecco perché la Coppa Italia era un obiettivo ideale. Deve cominciare a prendere quella mentalità di squadra che cambia il corso della storia. Sono curioso di vedere Eriksen, perché con lui l’Inter cambia dal punto di vista tattico. Ora sarà una squadra più di costruzione e meno di profondità. Se dovesse mantenerla, aggiungendo la qualità del danese, allora proseguirebbe la sua crescita. Credo che i nerazzurri stiano gettando le basi per vincere“.

(Fonte: Sky Sport)