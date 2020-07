Marani: “Conte? Segua Trapattoni e non Lippi. All’Inter non bisogna esacerbare i toni perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha parlato così della vittoria dell’Inter contro il Torino:

“La differenza all’Inter la fa l’Inter, la forza, solidità, una società seria. Conte stia sereno, calmo, concentrato. Ieri ha fatto un discorso giusto e opportuno, non bisogna tirare troppo la corda. Non bisogna esacerbare i toni perché soprattutto all’Inter non ha prodotto grandi risultati, deve seguire Trapattoni e non Lippi come ex Juve approdati all’Inter. L’Inter deve fare un grande agosto perché poi ricomincerà la stagione poco dopo”.