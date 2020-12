Marani: “Conte è il migliore allenatore per vincere il campionato, l’Inter lo ha preso per quello”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha parlato dell’Inter e dell’obiettivo scudetto che deve diventare concreto dopo l’uscita dalla Champions:

“Lo scudetto è l’obiettivo chiesto ad Antonio Conte. Critiche legittime per come è andata in Champions, Conte preso non per la Champions che al massimo è arrivato ai quarti, ma per il campionato è l’allenatore migliore. Ora lo deve dimostrare, Vidal ha fatto bene a dirlo, inutile girarci intorno. L’Inter ha due partite difficili, Cagliari e Napoli, bisogna vedere il contraccolpo dopo la Champions”.