Marani: “Curioso di vedere quale sarà la risposta dell’Inter. È penalizzata, ma vincendo…”

Ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani analizza le possibili difficoltà che le squadre potrebbero incontrare dopo quasi tre mesi di inattività. Per quanto riguarda l’Inter, il giornalista ha aggiunto: “Ho la curiosità di vedere quale sarà la risposta immediata dell’Inter . È vero che è penalizzata, ma magari vincendo il primo recupero contro la Sampdoria potrebbe riavvicinare la zona delle due squadre davanti, impresa difficilissima recuperare la distanza, però non lo sappiamo. Guardiamo in Bundesliga dove tante squadre vincono in trasferta, questo è un altro elemento importante, il fattore campo pesa parecchio“.

(Sky Sport)