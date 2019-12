Marani: “Inter, Vidal sposterebbe tanto. Da solo garantirebbe un gran salto di qualità”

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani si è soffermato sulla lotta Scudetto. Se Antonio Cassano è convinto che l’Inter alla fine trionferà, il giornalista ritiene ancora la Juventus superiore ai nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono convinto che, con un buon mercato, l’Inter sarà lì. Per me la Juventus rimane favorita, anche se ha bisogno di un rinforzo a centrocampo. Sappiamo che l’Inter si focalizzata sul centrocampo. Se arrivasse Vidal, sposterebbe non poco. Da solo credo garantirà un grande salto di qualità. Per competere, l’Inter ha bisogno di alternative non solo lì, ma anche sugli esterni e un ricambio per Lukaku“.

(Fonte: Sky Sport)