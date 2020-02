Marani: “Eriksen non è piaciuto, ma farà benissimo. L’Inter ha schemi collaudati, penso che…”

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani ha commentato la vittoria dell’Inter ottenuta sul campo dell’Udinese, con focus particolare sull’esordio in campionato con la maglia nerazzurra del nuovo grande acquisto del club di viale della Liberazione, Christian Eriksen. Ecco le sue parole:

“Eriksen non mi è piaciuto, ma non c’è niente di male. Deve entrare in una nuova squadra già collaudata. Nell’Inter ci sono degli schemi collaudati, ormai preparati, nei quali bisogna disegnare la posizione di Eriksen. I nerazzurri erano diventati forse un po’ prevedibile prima, Eriksen può essere l’alternativa. Secondo me può riuscire a fare benissimo. Continuo a pensare che debba giocare dietro le punte, per cambiare un po’ anche i movimenti degli attaccanti. L’Inter, comunque, è tornata a vincere e arriva al derby in forma“.

(Fonte: Sky Sport)