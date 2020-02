CdS – Eriksen, fuori luogo parlare di bocciatura. Una mossa di Conte ha cambiato l’Inter

Lukaku ha segnato la sua quinta doppietta in Serie A, la sesta se si considera anche quella al Cagliari in Coppa Italia. Il gigante belga è riuscito a caricarsi sulle spalle l’Inter che si è messa alle spalle il momento no fatto di tre pareggi di fila. Il Corriere dello Sport, nel commento di Ramazzotti, analizza quanto successo alla Dacia Arena e spiega: “Skriniar e compagni hanno dato un segnale importante contro un’Udinese coriacea che li ha fatti soffrire prima di alzare bandiera bianca. Adesso è più facile guardare con fiducia al derby di domenica, anche se i contiani non hanno mostrato un calcio spettacolare e hanno vinto grazie a una mossa tattica del loro allenatore”.

Il giornalista si riferisce al passaggio dal 3-5-2 con Esposito ed Eriksen al 3-4-1-2 con Sanchez e Brozovic. Il giocatore danese non ha sfoderato una prestazione da 10 e lode, ma il motivo è presto detto. “Parlare di bocciatura per il danese sarebbe sbagliato e fuori luogo, ma ha bisogno di tempo per trovare la giusta condizione, per inserirsi nei meccanismi e soprattutto perché i compagni lo conoscano. Il processo di adattamento insomma è appena iniziato ma è partito con una vittoria e questo è importante”. Ora testa al derby contro il Milan di Ibrahimovic: “un duello che farà capire molte cose in chiave scudetto”, scrive il quotidiano.

(Fonte: Corsport)